閩南語能力認證報名5月10日截止 19歲以下免報名費

2019-04-11 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部「108年閩南語語言能力認證考試」將於4月12日上午9時起開放網路報名，截止時間為5月10日下午5時，全民皆可報名參加，考試報名費為250元，19歲以下免費。

參加本項認證考試，並完成所有測驗類型（聽、說、讀、寫4項）者，可獲得獎勵品1份（包含客製環保餐墊、飲料提把杯套），針對挑戰進級且通過認證的考生，會另贈送專屬獎品。

為推廣閩南語，鼓勵全民學習，教育部自99年起開辦認證考試迄今，累積超過6萬7000多人報名。根據近年資料顯示，每年已逾1萬多人報考，且團報人數逐年遞增，去年團報情形最為踴躍，共有682組，團報人數占總報名人數約41％。

為鼓勵大家踴躍參與，考試網站設有「自學資源」專區，其中「學習地圖」整合從基礎至進階學習的閩南語文豐富資料，供考生利用。首次報名的考生，也可在「自學資源」及「文件下載」區找到「試題說明及範例」，預先熟悉題型，更能從容應試。