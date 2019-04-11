C肝藥健保補助 一拖25年男子終獲治療重生

2019-04-11 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



住在嘉義縣溪口鄉60歲的莊先生民國81年時體檢就發現自己有C型肝炎，因經濟較弱勢，加上無明顯不適而未接受治療，沒想到一拖就逾25年。直到去年通過健保口服用藥評估，經過約三個月的治療，目前已測不到C肝病毒，重獲健康身體。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘表示，B、C肝仍是肝癌的高危險群，帶原者罹患肝癌機率較常人高外，也是肝炎、肝硬化、肝癌的元兇。為提高偏鄉地區B、C肝的追蹤及治療率，肝基會於2017至18年深入雲嘉地區推動「保肝全壘打－全方位醫療到點服務」計畫，針對雲林、嘉義縣等C肝風險較高鄉鎮民眾，進行抽血與腹部超音波檢查，並對測得C肝病毒量民眾，提供衛教、追蹤、治療；截至今年3月底，已有90位民眾接受治療評估，其中莊先生等73位民眾符健保用藥資格，比例高達八成。

追蹤莊先生的肝基會個管師陳盈如說，去年她因為衛生局通知篩檢而認識莊先生，莊是清潔隊臨時雇員，認為自己收入微薄，治療C肝費用高昂，因此沒進一步治療。她常騎著車往莊先生家跑，告知有醫療與交通補助，且確診後現已有健保補助藥物可治療下，去年6月莊先生總算接受轉診檢查，並順利治療成功。