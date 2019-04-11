跟著媽祖遶境高血壓婦人中暑 醫師提醒多喝水可加點盬

2019-04-11 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



前新北市長朱立倫在跟著媽祖遶境時中暑，一名有高血壓婦人前天也在遶境時，在台中追分站中暑，隨行醫療團隊立即處理後送就醫，醫師提醒，天氣熱跟著遶境時多喝水，可在開水中加點鹽巴，補充電解質。

前天中午，一名40多歲婦人有高血壓病史，她跟著大甲媽遶境隊伍，因中暑昏倒，隨行的光田綜合醫院醫療團隊緊急處置後，救護車載她就醫。

光田綜合醫院急診醫學部主治醫師高正國表示，天氣高溫，跟著遶境的民眾如出現頭暈、胸口悶、身體不適或心跳加速、冒冷汗等等疑似中暑症狀的時候，最好立刻找個陰涼的地方，坐或躺下來休息，以濕毛巾擦拭身體，幫助身體降溫，減緩不適。

高正國提醒，許多民眾會穿長袖衣物或袖套預防曬傷，但在防曬同時，也要留意衣料的通風性，才能達到防曬與預防中暑的目的，他也提醒，上午10時到下午2時是天氣最炎熱的時候，這段時間儘量不要長時間在外行走，可多利用早上或傍晚的時候步行，有高血壓、心臟病、氣喘等病史的患者宜避免快速、大量的喝冰飲。