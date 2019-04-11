太陽穴旁長青春痘滲血水？檢查竟是腫瘤

2019-04-11 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



34歲吳小姐3月個前左側太陽穴旁發現有凸起物，本以為是青春痘，歷經數周卻一直未消，還不時會滲出血水，就醫才發現是血管瘤，最後經手術切除。書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，頭皮由於常被頭髮覆蓋較難發現腫塊，若延誤就醫可能影響生活或發生感染等情況。

劉國威說，半年前還有位89歲陳姓婦人在洗頭時發覺後腦勺有凸起物，約有拇指大，但因觸摸不會痛，所以不以為意，陳婦的女兒擔心是疾病引起才帶母親來看診，最後切除化驗確定是神經鞘瘤。

劉國威表示，頭皮腫瘤有98到99%是良性腫瘤，如陳姓婦人與吳小姐的案例都是良性，但仍有2%機率可能是惡性腫瘤，甚至是癌症轉移，男性多為肺癌，女性則為乳癌，另也好發在50歲以上族群；由於多數腫塊沒明顯症狀，通常會被患者忽略，加上多被頭髮覆蓋，除自己洗頭，往往是家人、理髮師等旁人發現，當有出血、分泌物、潰爛時，患者才警覺有異。

劉國威指出，若頭皮腫瘤發現超過2周沒有消失或有變大、軟硬度改變、有疼痛感、出現分泌物甚至有潰爛、滲血時，就應儘速就醫；治療以切除為主，並進一步作病理切片鑑別腫瘤類別，術後依照醫囑換藥，拆線後才可洗頭。