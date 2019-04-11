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乍暖還寒自律神經失調病人增 中醫提醒這樣養生

2019-04-11 10:50聯合報 記者羅真╱即時報導

乍暖還寒的春季會帶動人體肝氣波動，使人容易焦慮、煩躁、睡不好，自律神經不穩定的患...
乍暖還寒的春季會帶動人體肝氣波動，使人容易焦慮、煩躁、睡不好，自律神經不穩定的患者也容易使症狀惡化。 圖／聯合報系資料照片
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全台氣溫才剛飆升，昨夜開始又急遽下降。中醫師提醒，乍暖還寒的春季會帶動人體肝氣波動，使人容易焦慮、煩躁、睡不好，自律神經不穩定的患者也容易使症狀惡化。要減少肝氣波動就要注意保暖、避免刺激性飲食或劇烈運動，要穩定心緒則要降低壓力刺激或發展一套好的紓壓方法。

三軍總醫院中醫部主任、精神科專科醫師黃怡嘉說，「肝」在中醫解釋上包括肝臟與神經荷爾蒙系統，因此肝氣活動是指人體整體的神經調控。當天氣陰晴不定、溫差波動大，肝氣可能會因此時而平穩、時而興奮，自律神經穩定性較不佳的病人更容易因此發生呼吸心跳加速、情緒亢奮、焦慮煩躁、夜半輾轉難眠等情況。

黃怡嘉說，要減少肝氣波動，就得注意保暖，外出或傍晚時分要適時增添衣物；飲食上，別在溫度剛升高時攝取冷飲或寒涼食物、降溫時又立即吃炸辣燒烤或溫補食材，取而代之地，應回歸均衡飲食，可補充疏肝理氣的茶飲，如麥茶、薄荷茶。如若真的自律神經失調嚴重，可適量補充烏梅、酸梅或檸檬等酸性茶飲，以幫助肝氣收斂，但別稀釋過多或加入過量糖分。

自律神經穩定性較不佳的患者，宜注意到近日的情緒波動與天候變化有關。黃怡嘉說，生活中應減少壓力刺激，或是發展一套適合自己的紓壓方法，像是健行、爬山、游泳、瑜珈、太極拳都很好。另在睡眠前可採腹式呼吸，將專注力放在腹部、注意自己穩定地一呼一吸，如此一來會增加呼吸深度，能使自律神經安定，氣沉到丹田時肝氣也比較不會往上衝。

中醫保暖

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