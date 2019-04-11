全台84個無中醫鄉 暖心醫來回10小時支援無怨

2019-04-11 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



請中醫師協助看病抓藥，傳授養生保健的方法，在許多人的生活中是最自然不過的事情，但這樣的便利並非人人都能享有。統計顯示，全台有八十四個「無中醫鄉」，經中醫師公會全聯會結合全國各地中醫團隊，在健保支持下，推動「病人不動、中醫主動」的「無中醫鄉巡迴醫療服務計畫」，將中醫服務送入民眾家中。

「阿伯，您的腰痛有比較好一點嗎？」中醫師公會全聯會常務理事、無中醫鄉巡迴醫療服務計畫召集人詹永兆指出，偏鄉居民年齡層較高，多從事農務等工作，常有筋骨痠痛、慢性病等問題，但就醫不便，透過中醫師前往看診，讓這些長者臉上露出欣慰的笑容。

詹永兆指出，今年是中醫投入醫療資源不足地區邁入第十七年，已照顧逾兩百萬人次以上的民眾，目前巡迴區域包括金門、馬祖、澎湖、蘭嶼、綠島離島共十二鄉，山地二十八鄉，偏遠三十八無中醫鄉及廿二醫療資源不足偏鄉。

每周都有中醫師前往，目前駐點處已逾兩百個，中醫師們定期深入包括嘉義阿里山鄉、台南市大內區等山地、偏鄉地區，離島巡迴醫療醫師往往要陸海空交通工具前往巡迴點，山地和平鄕梨山甚至一趟來回十小時，新竹司馬庫斯一趟來回至少五小時，皆由中醫師自行撥出時間並吸收各項醫療耗材等費用。