吳德榮：今起降溫 局部降雨漸明顯

2019-04-11 07:42 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天台灣高溫普遍在30到33度，台東更因氣流沉降因素出現40度的高溫，但今起到下周不會有這樣的天氣了。氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄説，受東北季風影響，各地氣溫略降，明天有局部短暫雨的機率，下周二、三可能還有另一結構較強的鋒面通過。

昨天最高溫出現在台東金崙40.0度；大武的38.6度則平了1939年設站以來，4月分的最高溫記錄。吳德榮表示，主要原因是氣流「過山沉降」增溫所造成，雖然與「焚風」結果類似，都會帶來又乾又熱的天氣，但兩者的物理機制不盡相同。

他說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天東北季風影響，中部以北雲量增多，局部降雨漸趨明顯，南部山區亦有局部短暫雨的機率；各地氣溫略降，北台灣轉涼；明天各地有局部短暫雨的機率，北台灣仍偏涼。周六冷空氣減弱、氣溫略升；但水氣多，仍有局部降雨的機率。

吳德榮指出，下周日、一（14、15日）另一小股東北季風南下，北台灣再轉涼，台灣附近水氣多、易降雨。下周二、三另一結構較強的鋒面通過，可能局部地區有時雨勢會較大；但由於已接近模式末期，模擬仍有很大的不確定性。

中央氣象局說今天會受到華南雲雨區東移影響，上半天的降雨還不明顯，不過下午以後中部以北及東北部降雨機率將會提高，尤其北部雨區較為全面，降雨機率更可以來到70、80％以上，這波降雨預計將持續到深夜過後，提醒外出記得攜帶雨具。至於花東及南部山區也會有局部短暫陣雨。