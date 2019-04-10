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台大教授：大學考招賭局亂象恐讓考生權益陪葬

2019-04-10 23:47聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

108學年度大學個人申請管道，首次改學測「5選4」，遭部分家長團體批是在懲罰高分學生。台灣家長教育聯盟等教育團體今天發出聲明，力挺「5選4」改革，認為可成就每個孩子。對此，台大電資學院院長張耀文表示，今年申請入學的亂象主因不在5選4，而是在學測的低鑑別度和級分太少所造成的成績模糊化引起的巨大不確定性，此不確定性已造成更大的考招賭局，考招亂象和賭局，恐讓考生權益和台灣未來競爭力因此陪葬。這些團體是否也能同意所有國家考試都模糊化成績？「大人們不要的，為何要加諸孩子身上？」

12年國教家長聯盟等團體日前批評，「5選4」導致個人申請第一階段篩選同分大增，缺乏鑑別度，影響學生的權益，尤其對高分群的學生形同「懲罰」，幾乎可說是逼優秀學生出走，到海外念大學。不過，近來接連多個教育、家長團體跳出來，力挺「5選4」改革。

台灣家長教育聯盟、人本教育基金會、台灣少年權益促進會等多個教育團體，今天發布聲明指出，「5選4」讓學生「學其所愛」，不用為成績拚命念好每一科目。在少子女化趨勢下，未來每一個孩子擔負的責任，將遠大於現在的人們，因此教育必須成就每一個孩子。

對此，台大電資學院院長張耀文表示，申請入學的真諦在於彌補舊制聯考獨尊考試單一能力的缺點，希望讓學生的多元能力都能被適當地呈現，以做為選才的依據。學測成績如同其學習表現一樣，本就是學生多元表現的一環，將其視為洪水猛獸而故意模糊化，不僅本末倒置，更會加重當今已陷入賭博式考招的亂象，造成考生和社會的不安。

「學生們的吶喊，這些大人們聽得到嗎？」張耀文說，考試本來就應該要有鑑別度，這是普世原則，不然就直接廢掉考試。有了鑑別度後，要如何處理是大學端的選擇。今年學測鑑別率低，例如國文頂標和高標都是13級分，就是一階爆量造成學生更大不確定性和壓力的原因之一。因為一階爆量，是否可以最終錄取就更不確定，等到5月放榜若不如人願，僅剩兩個月準備指考。但是否現在該放棄申請直接準備指考？這個不確定性造成當今更深的考招賭局，且這個不確定性所造成的壓力是全面的，涵蓋各級分的學生。

張耀文表示，國人想學美國，但常是學半套，畫虎不成反類犬。美國的在校成績通常只分ABCDF等級，但作為升學用的評量測驗級距多，且鑑別率高，與國內完全相反。國內是在校成績以百分數計，分分有別，但作為升學應該要有鑑別度時，反而只有15級分。美國SAT大學入學評量的題目難易度穩定，且鑑別度高；該成績報告主要有兩個部分：各項得分和相對應百分位等級。且成績分布級距大，分數和百分位的對照也非常穩定，因此學生即使繳交不同次的考試成績，各校仍然可以依過去經驗做出適當的選才。其成績以百分位等級顯示，鑑別度高，各系再參考學生繳交的多元表現資料做綜合選才。

各家長和教育團體今天的聲明表示，少子女化趨勢下，未來每一個孩子所擔負的責任遠大於現在，因此必須珍惜每個孩子的能力，必須成就每個孩子，能力並不是光靠筆試成績，而是要對所學習的領域有熱誠與興趣，相反的，各大學學系也要針對學系的特色，訂出甄選條件，讓有興趣與熱誠的學生可以進入就讀，培養出好人才。對此，張耀文說，這是冠冕堂皇的「假議題」，沒人會反對「能力並不是光靠筆試成績」，但這些團體是否也能同意筆試成績也是一種能力？既然要多元，就要尊重各種能力的表現，特意排除某項能力，不就成為「假多元」嗎？

張耀文重申，成績模糊化所加重的賭博式考招會使高中生因巨大的不確定性，被逼出走，因考試鑑別度降低衍生使學生怕犯錯的教育制度也難以培育出具創造性的人才，考生的權益和台灣的未來競爭力，有可能因此被陪葬。希望主事者們能回歸考試要有鑑別度的普世原則，否則只會治絲益棼，造成無止境的亂象循環。

台大電資學院院長張耀文表示，今年申請入學的亂象主因不在5選4，而是在學測的低鑑別...
台大電資學院院長張耀文表示，今年申請入學的亂象主因不在5選4，而是在學測的低鑑別度和級分太少所造成的成績模糊化引起的巨大不確定性，此不確定性已造成更大的考招賭局，考招亂象和賭局，恐讓考生權益和台灣未來競爭力因此陪葬。圖／聯合報系資料照片
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學測賭博台大

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