3天3起海漂死豬 金馬豬肉都禁運

金湖鎮南石滬公園七日又發現一起海漂豬屍，縣府在完成採樣後，立即焚毀。 圖／金門縣府提供 分享 facebook

三天三起海漂豬染非洲豬瘟。繼前天在馬祖發現的海漂豬驗出非洲豬瘟病毒，非洲豬瘟中央災害應變中心昨發布，七日在金門縣金湖鎮發現的海漂豬，已檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。此外，金門金城鎮另一例初驗也已檢出，預計今天正式發布。

非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城說，連三天檢出三頭非洲豬瘟海漂豬，顯示疫情仍舊嚴峻。目前除馬祖，昨起金門豬隻及其產品暫停輸台及其他離島至少一周。若有旅客偷帶被查獲，將依法開罰五萬元至一百萬元。

金門縣長楊鎮浯昨強調，金門目前為止並沒有非洲豬瘟本土疫情的發生。 記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

黃金城表示，前天發布四日在連江縣南竿清水沃岸際發現的非洲豬瘟海漂豬，這次發布的是七日在金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現，基因片段與大陸分離病毒株相似度達百分之百，依地理位置研判，該頭豬隻應自大陸漂流過來。

應變中心表示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共五例，其中金門縣三例、連江縣兩例。金門縣金城鎮銅牆山岸際一例初驗也呈陽性，目前進行定序確認，若加上此例，就累積到六例。

黃金城表示，大陸除海南島外，全國卅個省市區都淪陷，總共一二六例；東南亞地區越南則有廿三個省分發布疫情，累積二一一例，疫情更傳到越南中部，柬埔寨也有一例，推估未來疫情發展區域會在東南亞，特別是泰國、緬甸等缺乏天然邊界屏蔽的國家。

黃金城說，目前在台檢測出非洲豬瘟陽性病毒的肉品，來自大陸的有卅六件、越南兩件，據肉製品檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性曲線來看，二月的百分之八是最高點，三月百分之三點九五，四月迄今百分之四點七，現階段仍看不出趨緩的趨勢，除非連續兩到三個月降到百分之一以下，才能判定疫情明顯趨緩。