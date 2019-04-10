拍到史上首張黑洞影像 未來盼提高解析度

2019-04-10 22:19 中央社 台北10日電



人類史上黑洞照片。圖/中研院提供 分享 facebook 史上首張黑洞照片曝光，中研院天文所研究員松下聰樹表示，此照片代表揭開活躍星系中心的超大質量黑洞的神秘面紗等3項重大科學突破，未來希望可以提高影像的解析度。

中央研究院今天跟全球同步舉辦「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫重大成果發表記者會。

黑洞是宇宙中極度壓縮的物體，在極小區域內含有極大質量。黑洞的存在會影響其周圍環境，使時空變形並加熱周圍物質而發光。

廣義相對論預測，這種高熱物質將「照亮」遭時空強烈扭曲的區域，導致「暗影」出現。

中研院長廖俊智宣布，EHT計畫成功拍到人類史上首次的超大質量黑洞影像，這也是本世紀天文跟物理學界重大的發現之一。

「台灣在本世紀重要發現之一佔有一席之地」廖俊智表示，EHT計畫透過多個望遠鏡陣列，形成一個直徑跟地球一樣大的望遠鏡，其拍攝的解析度可以解析鄰近黑洞的陰影。

中研院天文及天文物理研究所研究員松下聰樹表示，這次的拍攝到的影像位於M87星系中心的黑洞，距離地球約5500萬光年，質量為太陽的65億倍。

松下聰樹指出，這次拍攝到的黑洞影像是在2017年4月拍到的，影像呈現宛如新月的結構，中央部分是黑暗的，且整整7天的觀測，都拍到一樣的影像。

在科學上的突破方面，松下聰樹說，共有3項包含揭開活躍星系中心的超大質量黑洞的神秘面紗、探索極限條件下重力理論的新工具跟研究黑洞相關天文物理的先鋒。

未來的研究方面，松下聰樹表示，目前影響的解析度還不夠，未來盼可以拍到希望更高解析度的影像。

中研院指出，這次參與完成這項創舉的望遠鏡共有8座：阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列望遠鏡（ALMA），阿塔卡瑪探路者實驗（APEX），IRAM 30米望遠鏡（IRAM），詹姆士克拉克麥克斯威爾望遠鏡（JCMT），大型毫米波望遠鏡（LMT），次毫米波陣列望遠鏡（SMA），次毫米波望遠鏡（ARO）、南極望遠鏡（SPT）。