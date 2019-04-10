你是早上或晚上洗澡？早起洗澡的人較有創造力，晚上洗澡可解決這問題

2019-04-10 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



許多歐美人，總喜歡在清晨早起時，先來個醒神澡，來為自己的一天給予最大精神力。亞洲人的習慣是在睡前才會洗澡，一方面也是一整天下來，可能身上沾滿了許多灰塵，直接上床不太衛生，而且在父母教育的習慣下，睡前洗澡已經成了亞洲人的主要習慣。

其實不管是早上洗澡還是晚上洗澡都有不一樣的效果喔！

一、早上洗澡，給你一天精神的泉源

哈佛大學的一項新研究顯示：習慣早上洗澡的人，他們工作時更具有創造力，精神也比同儕間更有活力。

這是因為，早上洗澡的人，本來處於精神放鬆的情況下，因為一個晨澡的警醒狀態，有助於激發創造力喔！

但從中醫的角度來看，早上洗澡時，毛孔是全開、體溫下降，況且早上的人體是屬於陽氣比較弱的，容易在這個時候一不小心，陽氣外洩後，就引發了感冒症狀。

所以，如果真的要選擇在早上洗澡的話，請特別注意水溫、身體保暖都要特別注意，千萬別為了讓自己更清醒，而感冒了，就得不償失。

二、晚上洗澡，放鬆一整天的壓力

晚上洗澡，有助於肌肉的放鬆、增加血液循環，隨著大腦釋放的「睡眠激素」，讓你可以更安穩好入睡。

但同時也必須注意的是，有時候熱水水溫過高，反而讓自己的大腦會更清醒，所以在夜間洗澡時候，也不要因為天氣冷，就沖過久或泡太久的熱水，反而可能讓你的睡眠品質更不好，建議洗澡可以在睡前的2個小時才是最佳助眠時間喔！

以下幾種情況的人，洗澡也要特別注意

1.油性肌膚的人

油性肌膚的人基本上油脂分泌本來就比較旺盛，經過一夜之後，皮膚與頭髮都會很油膩，若是早上能花個10分鐘洗澡，其實對於油性肌膚的人來說，特別顯得神清氣爽。

2.夜間出汗較多的人

一躺在床上，不自覺得就開始冒汗，直到早上醒來，全身黏呼呼的人，早上洗澡對於這樣的人來說，太適合了，一方面可以把一整夜過多的油脂皮脂帶掉一些，人也會顯得更清爽舒服。

3.睡眠不好的人

睡前兩個小時洗澡，最能舒緩放鬆，還能讓人冷靜些，有幫助睡眠品質加分。

4.乾性肌膚及皮膚容易過敏的人

這樣的人，皮膚的神經在夜間最為敏感，晚上洗澡的話，才不會造成太大的刺激。

5.白天化妝的人

白天化了妝，晚上就一定要卸妝，以免化妝品阻塞毛孔，造成皮膚的各種問題與狀況。而晚上洗澡，可以在卸完妝後，邊洗澡邊用水流持續的沖洗，還能幫助殘留的化妝品慢慢地帶出。

6.白天運動量較多的人