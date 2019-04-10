變天了！北台下雨轉涼 明降10度

2019-04-10 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



這幾天熱得像夏天，今天陽光普照，高溫普遍在30到33度，氣象局說，台東大武氣象站中午有焚風，高溫達38.6度，平了該站4月高溫紀錄。

但氣象局指出，下午起隨著鋒面通過及東北季風逐漸增強，北台灣開始下雨，氣溫也下降到20度，掉了近10度。有民眾說，白天像夏天，但晚上又有春天的涼意。

氣象局說，明天（11日）東北季風稍增強影響，北部及東北部天氣將轉涼，預測北台灣高溫比今天下降約8至10度，其他地區早晚也較涼。

北部及東北部高溫約25、26度，東部及東南部約27、28度，中南部高溫仍可達31、32度；各地低溫約19至22度。下午過後，北部地區將轉為有短暫陣雨，東半部、中部地區、南部山區也有局部短暫陣雨。

至於未來一周，氣象局說，周五（12日）在東北季風和華南雲雨區東移影響下，北部及東北部天氣整天較濕涼，預測最低溫只有18、19度，其他地區早晚也涼；北部地區有短暫陣雨，東半部、中部地區及南部山區也可能有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周六（13日）東北季風稍減弱，氣溫稍微回升；但華南雲雨區東移持續影響，水氣仍多，北部有短暫陣雨，東半部、中部地區及南部山區有局部短暫陣雨。

下周日至下周二（14日至16日）東北季風再度增強，仍受華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣也再轉濕涼，其他地區早晚天氣也較涼；北部地區有短暫陣雨，其他地區也有局部短暫陣雨，降雨甚至可擴展至南部。