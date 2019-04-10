黑洞引力強光線無法穿透 觀測難度高更添神秘

2019-04-10 21:57 中央社 台北10日電



科技部次長謝達斌（左起）、中研院院長廖俊智、中研院天文所副研究員淺田圭一、中研院天文所黃智威博士等人一起召開「事件視界望遠鏡（EHT）首次成果發表記者會」，與美國國家科學基金會主任France A. Córdova（華盛頓特區）連線後，公布黑洞影像。聯合報系記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 科幻電影裡從黑洞穿越時空的情節屢見不鮮，這是因為科學界推測黑洞有彎曲時間和空間的特性，而黑洞密度大、引力強，光線無法穿透，更增添觀測的難度。

中央研究院今天晚間舉辦「事件視界望遠鏡（EHT）」計畫全球同步記者會，發表最新取得的重大成果，會中公布人類史上首張黑洞影像。

究竟何謂黑洞？中央大學天文研究所教授陳文屏解釋，當某個空間內塞進很多物質，使得密度很高且萬有引力很強，連光線都跑不出來，這就是「黑洞」。

陳文屏指出，由於光線跑不出黑洞，因此黑洞很難直接觀測到，科學界只能從繞著黑洞外圍轉的天體或物質著手，由於黑洞很小且距離遙遠，很難光靠單一的望遠鏡進行觀測，而中研院參與的跨國合作研究就集結各國力量，利用在地球不同角度的頂尖望遠鏡共同觀測黑洞外的情形。

在「星際效應」等科幻電影中，因為黑洞的特性，讓黑洞經常成為穿越時空的捷徑。陳文屏舉例，假如4個人抬起一張懸空的床單，在床單中間丟下鉛球，床單就會凹下去，原本的平面床單形狀被改變了，從不同角度去看這張床單，看到的樣子也會有所差異。

陳文屏進一步說明，原本一張白紙上從A點走到B點的距離是固定的，但在紙張扭曲後，兩點間的距離就可能變短，根據科學家推測，太空是個四度空間，黑洞可以將時間和空間彎曲，因此有可能藉由黑洞找到穿越時空的捷徑，雖然在理論上講得通，但至今仍無法證實。

關於黑洞的研究，陳文屏表示，科學家在幾十年前就猜測有黑洞存在，現在越來越多證據顯示真的有黑洞，而中研院參與的跨國研究拍攝到首張黑洞照片，更讓黑洞研究往前一大步，透過逐步認識黑洞，才有機會解答黑洞的許多特殊性。