黑洞原來長這樣 ！人類史上首張黑洞照片曝光了

2019-04-10 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



人類史上黑洞照片。圖/中研院提供 分享 facebook

黑洞原來長這樣 ！全球首張黑洞照片，台灣時間今晚晚間9點7分曝光，包括台北在內共6座國際城市，同步曝光這張令全球觀眾屏息的神祕照片，也象徵台灣和全世界頂尖科學家聯手，豎立人類歷史的重要里程碑。

中研院今晚8時半召開「事件視界望遠鏡（EHT）首次成果發表記者會」，此一記者會將與美國華盛頓、智利聖地牙哥、日本東京、比利時布魯塞爾、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像，解開宇宙最大的奧秘。

各場發表會主持人包括中央研究院院長廖俊智、美國國家科學基金會主任France A. Córdova（華盛頓特區）、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas（布魯塞爾）、ALMA天文台台長Sean Dougherty、歐南天文台台長 Xavier Barcons（聖地牙哥）。用中、英、日、西班牙等多國語言，向全世界宣布此一震撼人心的世紀大發現。

廖俊智指出，此為史上第一張超大質量黑洞影像，「這是一個空前的紀錄」。全球八個參與此計畫的觀測站中，中研院天文所參與三個觀測站，負責其中四個望遠鏡的建設與運轉。他希望透過此次記者會，告訴國人，台灣在世界重要的科學研究之中，占有一席之地。

談到台灣在此項研究扮演的角色，中研院表示，EHT的研究結果將是人類第一次能夠驗證黑洞是否存在於宇宙之間的理論，也是愛因斯坦廣義相對論問世百年後，對該理論最終的科學驗證。中研院十年前便開始加入此計畫，台灣的天文學者投入的研究資源與人力，帶給人類知識突破性進展；這也是台灣身為地球村的一分子，帶給國際社會最有價值的貢獻。

談到「黑洞」，你我心中會浮現出一個畫面。然而，我們印象中的「黑洞」畫面，都是電影或藝術家所虛擬，真正的黑洞模樣，從來沒人能拍到。

黑洞本身是「黑」的，實際上看不到；但因為大黑洞在中間，光線會轉彎，造成左側比右側更亮，中間黑色部分是黑洞的「陰影」，形成黑洞的邊界，此一陰影稱為「事件視界（event horizon)」。透過拍攝事件視界，可以間接證明黑洞的存在，「事件視界望遠鏡（event horizon telescope，簡稱EHT）的名稱因此而來。

但要找到一個可以拍攝黑洞影像的天文望遠鏡，實際是不可能的，因為它必須要擁有如一個地球大的口徑，才能捕捉黑洞影像。要製造「口徑如一個地球大的望遠鏡」聽來不可思議，EHT研究團隊想出一個辦法，他們集合散布世界各地的頂尖望遠鏡，這些望遠鏡運用超長基線干涉技術，同時觀測黑洞的某個方位，再將觀測到的數據拼湊起來，其效果等同一個「口徑如一個地球大的望遠鏡」，便可完成黑洞的照片。