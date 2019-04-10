全球六城市同步 人類史上首張黑洞照片將曝光

2019-04-10 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



全球首張黑洞照片，台灣時間今晚晚間9點7分曝光，包括台北在內共6座國際城市，同步曝光這張令全球觀眾屏息的神祕照片。

中研院今晚8時半召開「事件視界望遠鏡（EHT）首次成果發表記者會」，此一記者會將與美國華盛頓、智利聖地牙哥、比利時布魯塞爾、日本東京、大陸上海等五座城市同步召開，向全球觀眾直播集合全球頂尖望遠鏡之力，首次完成的黑洞影像，解開宇宙最大的奧秘。

各場發表會主持人包括中央研究院院長廖俊智、美國國家科學基金會主任France A. Córdova（華盛頓特區）、歐盟研究科學創新執委會委員Carlos Moedas（布魯塞爾）、ALMA天文台台長Sean Dougherty、歐南天文台台長 。

中研院天文所主導的北極圈天文觀測站「格陵蘭」望遠鏡，去年4月正式加入「事件視界望遠鏡」（EHT）全球陣列計畫的觀測，此計畫目標是透過全球各地眾多電波望遠鏡相連，形成高影像解析度的全球陣列，觀測星系中的超大質量黑洞，並進一步驗證愛因斯坦的廣義相對論。台北因此成為全球六大直播城市之一。

格陵蘭望遠鏡本身是一個口徑12公尺的電波天線望遠鏡，並於2011年，由美國國家科學基金會等單位授予現在的天文團隊(包括台灣與美國團隊)。在中研院天文所主導下，將望遠鏡重新改裝以適應酷寒環境，並搬遷到格陵蘭。

格陵蘭望遠鏡加入EHT觀測後，與夏威夷的SMA、JCMT、智利的ALMA及歐洲、南極等地的望遠鏡，形成一個口徑接近地球直徑的陣列式望遠鏡。其影像解析能力比全世界最強的光學望遠鏡還高1000倍，相當於從地球上清楚的看到月球上的一顆棒球；站在美國東岸看到美國西岸的一枚硬幣，還能讀出硬幣正面所寫的製造年份；或是身在紐約，看見洛杉磯一個高爾夫球上的凹洞。

EHT計畫共有全球兩百多名研究人員參與，今天公布第一波黑洞影像成果。EHT計畫工作人員之前曾在網站宣布，此一計畫觀測離地球較近的兩個黑洞:銀河系中央黑洞與M87黑洞。