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學測5選4沒有鑑別度？家長團體爆兩派論點

2019-04-10 19:29聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

大學學測今年起從必考五科，改為可以五科選考四科，近日引起部分家長反對，認為五選四會造成「高分群人數太多」、「沒有鑑別度」，以致於「高分低就」，讓辛苦三年有好成績的學生讀不到好的學系。台灣家長教育聯盟、人本教育基金會等團體表示，這是一群自認為「孩子成績好，應該就讀『好學系』」的家長，以及自認為「『好學系』必須招收筆試成績好的學生」的教授聲音，顯然沒考慮到學生的興趣。呼籲教育部堅持改革方向，並課責各大學明確訂出甄選條件，千萬不要因為少數家長及大學教授的不同意見而改弦易轍。

台灣家長教育聯盟、人本教育基金會、台灣少年權益促進聯盟、社區大學全國促進會、中華民國學習障礙協會和台灣全人與民主教育協會等團體聯合發布新聞稿表示，大考制度的改變，主要是讓學生學其所愛，而不是為成績拚命唸好每一個科目，同時也課責各大學應該基於培養國家人才的責任，設計出好的甄選制度，讓孩子可以依照他的興趣及熱誠，選擇到適當的學系就讀。

各家長和教育團體表示，少子女化趨勢下，未來每一個孩子所擔負的責任遠大於現在，因此必須珍惜每個孩子的能力，必須成就每個孩子，而能力並不是光靠筆試成績，而是要對所學習的領域有熱誠與興趣，相反的，各大學學系也不該繼續偷懶，只用成績排序自動篩選學生，而是要針對學系的特色，訂出甄選條件，讓有興趣與熱誠的學生可以進入就讀，才能培養出好的人才。

各家長團體及教育團體呼籲教育部應堅持這個改革方向，更要課責各大學明確訂出甄選條件，讓家長與學生清楚了解該如何準備甄選資料，以進入學生所最愛的學系，而千萬不要因為少數家長及大學教授的不同意見而改弦易轍。

大學學測今年起從必考五科，改為可以五科選考四科，近日引起部分家長反對，認為五選四...
大學學測今年起從必考五科，改為可以五科選考四科，近日引起部分家長反對，認為五選四會造成「高分群人數太多」、「沒有鑑別度」，以致於「高分低就」，讓辛苦三年有好成績的學生讀不到好的學系。本報資料照片
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教育部大學教授學測
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