女神吃的排骨飯、炭烤三明治這有！跟徐若瑄當基隆吃貨

2019-04-10 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



基隆廟口的美食實在太多！近日小編滑IG看到徐若瑄PO文廟口小吃，真的是餓死了！徐若瑄俏皮說：我真的沒有吃很多，就8家而已，吃不胖真的讓人又羨又妒。算一算有魯排骨飯、蝦仁肉圓、一口吃香腸、潤餅捲、筒仔米糕與螃蟹羹、芋頭餅、天一香肉焿順、炭烤三明治。其中在IG上受到熱烈討論的，是一碗讓女神吃到表情滿意、超豐盛的魯排骨飯，好多IG吃貨一看照片就大讚「內行的！」、「這家超好吃」；網友更注意到，Vivian外帶一份豐盛的炭烤三明治，敲碗吶喊：「到基隆就是要吃這個啊」！

基隆廟口夜市魯排骨飯 在地吃貨讚內行

排骨飯跟雞腿飯，也能讓在地人這麼推薦？到基隆不是只有小吃，賣便當的「基隆廟口 21號-魯排骨飯」，是傳統簡單但一點也不普通的「便當」，一到用餐時間就人潮滿滿，可是在地人從小吃到大，難以忘懷的好滋味。切片的排骨肉蓋滿整碗飯，甜甜鹹鹹好滋味，征服許多吃貨的胃，網友也推薦店家販售的雞腿飯，IG網友分享該店主菜「先炸後魯」，有酥脆感又柔嫩多汁，搭配筍絲、高麗菜、酸菜，非常下飯，到外地工作後，還會很想念它，一定要奔回家吃上幾碗公。

同場加映，基隆在地人強推的另一家超人氣便當店「天天鮮排骨飯」，滑IG時看到滿滿的蝦仁與酥嫩的排骨肉、加個荷包蛋蓋到飯上，沒有人不被燒到的。網友分享口感：「台式古早味」、「外皮酥脆肉嫩入味」、「蛋黃流到米飯上超邪惡」、「雙主菜加荷包蛋超澎湃」，「天天鮮」就算稍過了用餐時間還是人潮滿滿，很常看到外地客與在地人在同店排隊搶購風景。

女神打包炭烤三明治 網友直呼來基隆要吃！

「女神的點心！」，粉絲稱讚徐若瑄是正港吃貨，來基隆玩就是要吃炭烤三明治啊，看徐若瑄吃到好陶醉，網友也都被收服了，果然胃口好的女孩，最可愛了。