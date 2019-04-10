肝基會超商續推肝病篩檢 鎖定搶救C肝高風險區

2019-04-10 19:54 中央社 台北10日電



肝病防治學術基金會與超商合作救救肝苦人邁入第14年，免費肝病篩檢人數將破20萬，篩檢出2萬6千多名B、C肝帶原者。今年鎖定C肝高風險地區，透過募款及門市篩檢，盼全面消滅C肝。

肝病防治學術基金會今天表示，偏鄉醫療資源不足，更需要社會伸出援手，今年再與7-ELEVEN合作「救救肝苦人」公益募款，將進一步鎖定C肝高風險地區，透過募款、門市篩檢等行動，從預防到治療全面消滅C肝。

肝病防治學術基金會人員指出，一名家住阿里山鄉豐山村的陳爺爺，10年前被篩檢出C肝，因為身體沒異狀，隨手就丟了檢驗報告，直到今年接受肝基會提供的類地毯式篩檢發現異常，轉至醫院檢查後才發現肝臟已長出9.4公分的肝腫瘤，已侵犯到血管，到血液腫瘤科接受治療，狀態仍不樂觀。

肝基會人員還說，同樣對C型肝炎輕忽的莊先生，20多年前被檢驗患有C肝，但沒有進行治療。雖然被肝基會個管師列為需追蹤個案，但因為經濟因素仍有顧慮，直到肝基會運用公益募款提供醫療與交通補助後，莊先生接受治療，重拾健康的人生。

肝病防治學術基金會個管師提醒，C肝不痛不癢，許多民眾因而錯失治療時機，自己的任務就是要縮短病友與醫院的距離，那怕騎機車翻越兩座山才找到一位病友，只要對方願意去治療，再辛苦都值得。

出席記者會的衛福部健保署長李伯璋表示，根據內部研究資料顯示，C肝指數並沒有減少，仍逐步上升，這也代表C肝病毒的感染源仍存在，因此呼籲民眾需定期做好肝病篩檢，若患有B肝或C肝，一定要定期追蹤和治療。

李伯璋還說，C肝高盛行區都有共用針頭或共用器材等狀況，像是C肝患者看牙時，因為自己不知道有症狀，牙醫師也不會發現，如果器具未充分消毒也會有感染疑慮。

「救救肝苦人」公益募款活動，邀請藝人王瞳擔任代言人，為呼應肝病是國病、本土病的概念，她與劇組、樂團夥伴拍攝衛教宣傳短片「肝時代」，向大家呼籲肝病防治的重要性。

「救救肝苦人」募款活動時間為4月1日起到6月30日，民眾可至全台7-ELEVEN門市募款箱投下零錢，新台幣千元以上可利用ibon便利生活站捐款。民眾也可撥免費肝病諮詢專線0800-000-583。