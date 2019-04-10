美力台灣巡迴千所學校 大師揮毫致謝

2019-04-10 19:55 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



書法大師王志揚以迅速優雅的姿態，在長達7米的宣紙上寫下「美力台灣」四個大字，為巡迴1500所學校的里程碑表達感謝！主辦單位表示，美力台灣計畫要讓民眾透過影像體會到台灣之美，數位新媒體3D協會理事長胡幼鳳也在記者會中，向工作團隊及支持者們表達謝意，並期許行動車能繼續宣揚台灣之美。

「美力台灣」團隊為紀念跑遍1500所學校，於10日舉辦感恩記者會。主辦單位指出，美力台灣期望透過3D影像與AR實境等形式，讓各地民眾體會台灣文化與生態之美，截至目前已走過22個縣市、1500所學校、超過1萬5千人觀賞，累積的里程數更可以環繞台灣173圈。而目前尚有900多所已報名的學校等著行動車造訪，可見大家都想更一步了解台灣這塊土地。

為紀念1500所學校的里程碑，記者會特別獻上表演節目：除由王志揚揮毫舞墨外，亦安排樂團表演銅管5重奏，在活潑的旋律中，在場觀眾也紛紛大聲打起拍子，與樂團一同高歌。

記者會舉行的當下正是豔陽高照，胡幼鳳表示，行動車團隊就是在無數個這樣的熾熱天氣下開車趴趴走，但只要能看見偏鄉孩童喜悅的臉龐，一切就很值得，而她也對長期以來支持此計畫的公部門及立委們表示感謝，更宣布9月將與台中市政府合作，展開一連串巡迴演出。

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