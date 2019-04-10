新媒體文化衝擊 馬英九尬年輕用語

2019-04-10 19:56 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



前總統馬英九10日受邀出席ICRT台慶，與DJ Lara接受英文測驗。（photo by施養正/台灣醒報） 分享 facebook 「如果簡單的話，就不會考我了。」前總統馬英九10日受邀出席ICRT電台台慶，主辦單位特別考驗曾為蔣經國總統翻譯的他，是否了解40年後年輕人的生活用語，更邀請電台主持 Lara「陪考」，想不到馬英九直覺精準，頻頻「答對」，讓一旁的Lara驚嘆，「這連我都不會，還好有馬總統！」

隨堂測驗年輕用語

馬英九40年前曾擔任先總統蔣經國的翻譯，因此主辦單位現場也測驗他是否了解40年後年輕人的英文用語。當問到如何表達「我很認真」時，Lara說，現在通常會說「I’m cereal」，就是早餐麥片的意思，馬英九卻神回應說，「我很喜歡吃cereal啊！」瞬間引發全場爆笑。

「如果簡單就不會考我了」馬英九說。主辦單位特別挑出許多英文單字，考驗他過去認知的用法，但40年後卻有不同寓意，面對突如其來的挑戰，馬英九用直覺頻頻「答對」，讓一旁的Lara大誇，「有些字連我都不知道，還好有馬總統幫我分析。」

搭上新媒體浪潮

針對新媒體世代的影響，馬英九說，自己也試著跟上時代趨勢，他春節期間就在Youtube分享去文具店擔任「一日店長」的影片。他笑說，這也能順便試試自己的人氣，看看民眾會不會認出戴口罩的他，覺得新媒體很有趣。

Lara也說，電台訪問和直播一樣，反應都要很快，但最大的差別是，以前在電台做節目，與觀眾的互動不會那麼直接，現在跟聽眾的距離拉近，主持節目時必須更精準表達自己的意思。節目中所講的一字一句和節目都可能被轉載分享，以前過了就過了，現在都會被截圖搜尋，言論會更有責任。

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