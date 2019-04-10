用嘴解決尿不出來 口腔黏膜移植重建尿道

2019-04-10 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



用嘴解決尿不出來聽起來很可怕，但卻真的可行。三軍總醫院自2007年運用移植嘴頰、下嘴唇內側口腔黏膜重建尿道，在尿道球部狹窄患者，成功率約85至95%，大幅減緩所需擴張或住院的次數，這12年間已有約50人因為這項技術不再受尿不出來所苦。

尿道狹窄就是尿道某一部分組織，因為外傷或發炎、感染，導致纖維化結疤，而使尿道變得狹窄，小便就無法順利排出。發生尿道外傷發生率，男性占絕大多數，多數都是因車禍、跌倒或被踢造成尿道受傷，進而增加尿道狹窄風險，患者可能會出現解尿困難、血尿及尿道口有血等症狀

三軍總醫院泌尿外科主治醫師高建璋表示，尿道狹窄的患者一般會接受「內視鏡尿道切開術」併用「尿道擴張術」，只需住院1至3天，不易有其他嚴重的併發症。但唯一可惜的是，尿道狹窄超過1至2公分，復發率有時高達 50%以上，復發的狹窄患者用同樣方式治療，復發率更是95至100%。

高建璋建議，尿道切開後復發狹窄的患者、尿道狹窄較長的患者、或尿道狹窄後無法用內視鏡重建的患者可將自體組織如下陰囊皮或口腔黏膜移植重建尿道，因嘴頰黏膜與尿道類似，平滑且延展性佳、陰囊皮也因延展性好，才會選擇做為重建組織。

一名70歲老翁長期解尿困難，雖就醫將肥大的攝護腺刮除，仍無法排尿，再檢查才發現有尿道狹窄現象，經歷兩次尿道切開術及尿道擴張術效果卻一次比一次不好，只好到其他醫院求助，居然發現尿道已堵死長達4公分，決定使用患者自身的下陰囊皮重建尿道，術後一年爺爺不再受尿不出來所苦。