狐臭帶來社交壓力 專家籲青春期及早治療

2019-04-10 18:38 中央社 台北10日電



狐臭從青春期開始就會產生，醫師和心理師今天指出，狐臭困擾會讓國小學生在校面對社交壓力，建議提早就醫治療，避免因生理問題影響人際關係。

聯合心理諮商所所長邱永林今天出席「腋舉告別遺汗」記者會說，青春期遇狐臭會導致嚴重影響社交，曾遇到有狐臭的男大生，用體香劑或止汗劑都無法解決，導致追求心儀對象不果，突然情緒爆發，用滅火器砸人，老師制止不成反遭誤傷，男大生最終面臨休學處分。

長庚紀念醫院桃園分院皮膚科主任黃耀立表示，狐臭隨青春期荷爾蒙刺激產生，臨床發現從國小四年級開始就有，會散發較強烈的狐臭味，通常都出在大汗腺（又稱頂漿汗腺），主要分佈在腋下和私密處，求診患者近8成介於18歲至44歲。

黃耀立引用日本調查和台灣臨床觀察發現，狐臭和濕耳垢有關，狐臭困擾者中逾9成8都會有濕耳垢，而有濕耳垢者中，逾7至8成都面對狐臭問題，建議提早就醫治療。

為解決狐臭問題，黃耀立說，民眾常選擇用香水和止汗劑除體味，但僅會發揮短暫效果，而宣稱能永久性處理的交感神經手術或腋下汗腺刮除術，都無法同時改善汗和味道問題，甚至會導致汗水代償問題。

藝人徐小可在記者會現場分享消除狐臭的療程經驗，說自己曾覺得彆扭不處理而破壞人際關係，家中孩子即將面對青春期，也會正面解釋狐臭問題，並儘早治療避免因生理問題影響社交。

黃耀立提醒民眾，目前雖能選擇非手術方法解決狐臭，但術前須先徵詢醫師專業意見，並根據自身問題判斷治療項目。