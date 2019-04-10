金門又現海漂豬且檢體呈陽姓 即日起再禁豬肉製品輸台

2019-04-10 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



楊鎮浯在下午4點時重申，金門縣到目前為止並沒有本土疫情的發生，在7日發現一隻海漂豬屍，他們當下除了做豬隻當場焚毀的這些標準作業程序之外，也立即做採樣送驗，並針對周邊海域3公里範圍內的6個養豬場進行訪視，同時也按照規定採集足夠的樣本數去送驗，他說，金門都是用最高規格來做處理，絕對有信心，不會讓我們的防疫工作有任何的破口。

縣府建設處表示，累計至今有發現7件海漂豬，當中有3件是陽性；因為這起漂流豬的檢驗也是陽性；農委會目前已禁止金門地區豬肉加工產品輸往台灣，待2天後，若周邊豬隻採樣送驗結果正常，就會即刻來解除目前的管制作為。

楊鎮浯也坦承，因為金門特殊性漂流豬的狀況一再的發生，對地區的產業造成很大的影響，這樣動輒的管制，會讓企業在經營上，產生很大的困擾，所以我們也會多管齊下，一方面要求農委會在做這些管理作為的時候，能夠考慮到地區業者的生計，在作為上面能夠盡量的提高效率、減少影響。

楊鎮浯指出，也已透過管道跟對岸商量，因為目前發現漂流豬的頻率，有點過高，如果沒有從源頭這邊來做有效的防堵，不僅我們地區的防疫單位會疲於奔命，同時，我們地區的產業也會受到衝擊。