網紅直播吃饅頭噎到 醫師教你自救法

2019-04-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



日本網紅Sola日前在直播中，一口吃下比拳頭還大的紅米饅頭，不到一分鐘就突然表情痛苦的趴在地上乾嘔，引起討論。

「吃東西噎到，有可能在1分鐘內死亡，因此噎到時急救相當重要！」台灣外傷醫學會理事長、台北市聯合醫院和平婦幼院區災難醫學科主任簡立建表示，吃東西噎到若無人在旁邊協助使用哈姆立克法急救，就需要自己用力咳出來，或是以上腹部去頂椅背，讓食物嘔出；千萬不要嘗試喝水吞嚥，以免讓噎住狀況更嚴重。

簡立建指出，由於食道只有中指一般的粗細，食物只要是太大口，都很易噎住，噎到後除了呼吸不順，也因迷走神經受到刺激，會使心跳瞬間變慢而在短時間內死亡。

被食物噎到狀況較不嚴重者，可能食道還存有些隙縫，仍能送急救搶回一命，最常見的就是元宵節、冬至吃湯圓噎住，「軟軟黏黏的食物相當容易噎住食道，吃的時候務必注意，」簡立建還曾收治過吃滷蛋一口吞下而噎住，還有吃排骨、鴨肉幾乎沒嚼就吞進去，到了急診室之後某然一咳，「一片排骨飛出來」。

常見的容易噎到的食物還有饅頭、粽子類，簡立建說，曾有一位阿伯吃粽子噎到，但因為卡死在食道中，送醫急救來不及搶回一命，相當遺憾。他呼籲，不論吃哪一類食物，都應該細嚼慢嚥，小口小口吃，也不要太急，才能避免食物卡住食道。