我們與惡的距離 應思聰EPS症狀讓同病患者露幸福貌

2019-04-10 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台劇「我們與惡的距離」播出三周，劇中探討新聞媒體製播新聞的各種挑戰、死刑及精神疾病等議題，引發各界熱烈回響，電視中的角色甚至成為現實中醫病溝通的橋梁，彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼今天在臉書分享，藉劇中思覺失調症角色應思聰服藥後出現EPS症狀場景，安慰自己收治的思覺失調症患者。

王俸鋼的臉書中一篇主題標籤（hashtag）為「#謝謝#我們與惡的距離」貼文，提及關於大家最近都很感冒的EPS症狀，卻大大安慰了他收治的一名服藥副作用很輕微，但擔心未來療程及人生規畫的思覺失調症患者，醫師巧妙利用「與惡」劇情，對患者說一句「你比那個（應思聰）好多了，對吧。」患者想了想笑著說對，醫師更俏皮地在句末附註幸福貌。

EPS全名為錐體外症候群 (Extrapyramidal symptoms)，是思覺失調症，也就是過去被稱為精神分裂症患者服用第一代抗精神病藥物時，容易出現的副作用。常見的症狀包含急性肌張力不全，可能有眼球上吊、臉歪嘴斜，或有類似帕金森氏症病人的症狀，如肌肉僵硬、顫抖等。

王俸鋼說，「與惡」劇中可能為了戲劇的節奏或張力，應思聰EPS症狀呈現方式較劇烈，偏向20年前思覺失調症患者服用舊藥才會產生的副作用，新一代藥物種類很多，且臨床上多會搭配抗副作用藥物服用，多數患者可以免除、減輕副作用發生。

但王俸鋼並不排斥這樣的詮釋方法，認為可以讓社會大眾更能用同理心去理解為何患者不愛吃藥。「現在精神疾病患者不願吃藥主因是吃藥汙名化，好像有吃藥等於不正常，希望社會觀念改變，讓他們有機會跟一般人一樣的活。」