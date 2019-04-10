農委會的秘密會議到底多神秘？立委這樣說

2019-04-10 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國民黨立委追查農委會民國106年「新農業政策多元傳播案」結案報告，此標案預算費用1350萬元，但農委會拒絕提供結案報告，今日在立法院進行秘密會議提供，立委曾銘宗表示，根本沒什麼機密問題。

曾銘宗說，農委會主委陳吉仲根本沒有行政經驗，這些東西哪有甚麼機密，因為標案用的是政府的公帑，做的是政府政策的行銷計畫，著作權屬於農委會，「哪有什麼機密可言？」他轉述農委會主委陳吉仲的說法，說承包商的創意不應該公布，所以才用秘密會議的形式。

他表示，農委會若真的要打擊假訊息，若來自境外會傷害農民就交由國安局處理；假設來自國內，故意破壞農產品價格，就正式追償民事責任；但必須確定故意、也造成損害就告他民事；其他就開大門走大路，透過正式的農方系統公布澄清，不用養小編，國內的部會都這樣做，何故要養小編與網軍？

曾銘宗表示，裡面確實也看到辦兩天活動花了數百萬元，但成效是升麼，從資料上看不出來，這些錢用到哪裡去，也沒有KPI的考核機制，花這些錢等於都丟到大海去，到底有沒有收據，農委會提不出來，他認為做這些東西就是浪費公帑，還要叫立法院成立調閱小組，甚至開秘密會議，結果其中根本沒有任何涉及機密的問題。