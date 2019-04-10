還有45天！台灣成為亞洲第一個同性合法結婚國家

2019-04-10 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台灣在今年的5月24日過後，將成為亞洲第一個同性可以合法結婚的國家，台南市在地團體本周六將發起彩虹遊行，希望相關法令能盡速齊備。

台南彩虹遊行已舉辦多次，今年的主題是「生而為人」，活動總召林奕廷表示，依照大法官兩年前釋憲認定排除同性婚姻違憲，主管機關應該在最遲兩年內完成配套，如果沒有將準用民法，支持者原本希望能不立專法，但去年的公投挫敗，因此目前行政院已提出「釋字748號施行法」，以專法形式送立法院審查，但過程能否順利，遊行希望能呼籲各方關注。

而今年的遊行比較特別的是有台南市各高中組成的「對流層」團體參與，該團體是在去年公投後成立，關注性別議題，林奕廷表示，過去高中較少關注此議題，這次能有新血加入，讓人振奮。

遊行由親子共學教育促進會、成大TO．拉酷社、台南新芽等台南在地團體共同舉辦，4月13日本周六下午1點開始，今年首度以封街的形式舉辦，1點在臺南市美術館二館旁集結，之後沿著忠義路、中正路、海安路、成功路、中山路、中正路、忠義路再回到會場，途中還設有兩座「加油站」，來自台南各高中生們的團體為大家鼓舞打氣。

台南新芽祕書長吳蕙如提及，距離釋憲兩周年的5月24日只剩下45天，將持續關注，包括市府如何因應5月開放同性婚姻登記的到來，同時，也應監督市議員們在這件事情的表態。性別平等教育的戰場，也不能棄守，認真保護每個孩子不被歧視、不歧視他人的生活環境。

與會的親子共學家長代表羅青真表示自己過去對於社會是冷漠的，但自從有了孩子，開始注意各種社會議題，希望沒有任何一個人需要因為做真實的自己而被霸凌，同時也不要當霸凌天生性別氣質與我們不同的人。

成大TO．拉酷社社長郭瑞成呼籲大眾支持行政院版本的釋字748號施行法，並向自己選區的立委喊話，同時必須持續關注立法的最新動態。婚姻平權不是一句口號，需要大眾一起實踐。