一連3天檢出非洲豬瘟海漂豬 應變中心：疫情嚴峻

2019-04-10 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



繼馬祖再現海漂非洲豬瘟死豬，非洲豬瘟中央災害應變中心今下午舉行記者會表示，7日在金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現的海漂豬，也已檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，此外金門金城鎮銅牆山岸際另有1例初驗也檢出，預計明天會正式發布。非洲豬瘟中央災害應變中心副指揮官黃金城說，3天檢出3頭非洲豬瘟海漂豬，「這個指標告訴我們疫情還是很嚴峻！」

黃金城表示，昨天發布的是4日在連江縣南竿清水沃岸際發現的非洲豬瘟海漂豬，今天發布的則是7日在金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現，同樣檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%，依地理位置研判，該頭豬隻應自中國漂流過來。

應變中心補充，死豬發現地點已由金門防疫所完成徹底消毒，發現地半徑3公里範圍有6場養豬場，經獸醫師檢查無異常情形，並執行移動管制及採樣監測，目前也會暫停金門縣豬隻及其產品輸往台灣及其他離島至少1週，但經查核通過7家公司於4月9日前生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往台灣本島及其他離島。

應變中心表示，目前海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例共5例，其中金門縣3例、連江縣2例，若加上明天再發布金門縣金城鎮的1例，非洲豬瘟海漂豬案例就會提升至6例。

黃金城表示，中國除海南島外，全國30個省市區都淪陷，總計126案例，連新疆、西藏地區都包括在內，顯示疫情非常嚴峻；東南亞地區，越南已有23個省分發布疫情，累積 211案例，疫情也傳到越南中部，柬埔寨則有1例，推估未來疫情發展區域會在東南亞，特別是泰國、緬甸幾個缺乏天然屏蔽邊界的國家。