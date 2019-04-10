濫用抗生素 小心感染到困難梭菌最嚴重致死

2019-04-10 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



現代人大量使用抗生素，也造成許多超級細菌的產生，成大感染科醫師李明吉表示，從臨床上來看，目前感染「困難梭菌」的患者愈來愈多，雖然沒有足夠的證據顯示是抗生素濫用造成，但人體在使用抗生素後，腸道菌叢改變，原來該被抑制的困難梭菌大量產生，許多人更因為沒有症狀而在社區裡成為帶菌傳播者，一旦遇到抵抗力弱的老人等，就容易發病。

一位有糖尿病及高血壓病史的80歲阿嬤，因發燒住院檢查治療，血液培養顯示有金黃色葡萄球菌感染，磁振造影檢查發現合併有骨髓炎。經住院抗生素治療後改善，出院後在門診追蹤感染現象亦持續進步；然而，患者卻開始出現腹瀉情形，糞便檢查證實感染困難梭菌，於是針對此菌投藥，症狀才痊癒。

李明吉表示，屬厭氧性革蘭氏陽性桿菌的困難梭菌，可經由口腔進入腸胃道中移生，因正常人體腸道內有其他菌的競爭與抑制，所以鮮少造成不適。但接受抗生素治療後，會造成腸道的其他正常菌叢減少，使困難梭菌在大腸內大量繁殖，因個人免疫力不同及菌株毒性不同，造成有些人成為無症狀的帶菌者，有些卻發病出現症狀。近年來，困難梭菌感染有逐漸增加的趨勢，值得臨床醫師及民眾共同重視。

感染困難梭菌最常見的症狀為腹瀉，亦可能出現腹痛、發燒或偽膜性腸炎等現象，最嚴重甚至可造成死亡。因此，李明吉提醒，感染困難梭菌，需配合醫師指示服藥，且在治療療程結束後，亦要留意是否症狀復發。根據文獻顯示，困難梭菌感染後的復發率高達15%~30%，若患者曾經復發，以後再復發機會更高達35-65%。

要預防困難梭菌的感染，平時應勤洗手，以常保手部衛生。李明吉醫師指出，困難梭菌在體外環境中可形成孢子體，對抗惡劣環境，而酒精無法消滅困難梭菌的孢子，反而是傳統洗手形式可藉由雙手摩擦及自來水沖滌移除手上的孢子。