肝基會與便利商店14度合作 募款救「肝」苦人

2019-04-10 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



您的小額零錢，就可能拯救「肝」苦人。肝病防治學術基金會與7-ELEVEN第14年合作，今發起《救救肝苦人》「把愛找回來」公益募款活動，透過全台逾5000家門市擺放DM、提供民眾捐款管道等活動方式，將醫療服務送進偏鄉地區，來提高B、C肝炎的追蹤及治療率；此外，更連續5年合作舉辦門市篩檢，盼從預防到治療全面消滅C肝。

肝基會執行長楊培銘表示，B、C肝仍是肝癌的高危險群，全台B肝帶原者約170萬人，C肝則約40萬人，其罹患肝癌機率較常人高外，也是肝炎、肝硬化、肝癌的元兇。而據統計，肝癌仍高居台灣癌症死因第二名外，每40分鐘就有一人死於肝病，每年有逾萬個家庭因，家中成員有肝病需治療而破碎。

楊培銘說，為提高偏鄉地區B、C肝的追蹤及治療率，肝基會與7-ELEVEN於2017至18年深入雲嘉地區推動「保肝全壘打－全方位醫療到點服務」計畫，針對雲林四湖、二崙、東勢、大埤鄉，嘉義縣新港、溪口、中埔、水上鄉等1178名B、C肝患者進行抽血與腹部超音波檢查，並針對166位測得C肝病毒量的民眾，提供衛教、追蹤、治療；截至今年3月底，已有90位民眾接受治療評估，其中有73位民眾符健保用藥資格，比例高達八成。

而在今天的活動上，公益愛心大使王瞳與87樂團也前來站台，王瞳表示她是義無反顧，因自己的爺爺在她小時候也因肝病而過世，因此，父母親也格外注意養生，她自己則是在食物攝取上避免加工食品，同時也盡量維持正常作息，並呼籲民眾應主動定期篩檢。

台大醫學院名譽教授、肝基會董事長許金川表示，以前受限健保用藥資格，肝病治癒民眾數量較低，而在2019年健保開放給付條件不設限後，肝基會各分會接受治療評估的民眾中，新增45位可用藥治療，可見政府取消C肝用藥門檻，是正確作法。