眼壓正常也會得青光眼？低血壓等7大高危險族群要注意

2019-04-10 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



50餘歲葉姓婦人老花，飽受視力模糊所苦，求診眼科也查無異狀，矯正視力、眼壓血壓均在正常範圍，沒想到進一步接受免散瞳眼底攝影檢查，卻發現視神經損傷，確診為「正常眼壓性青光眼」；葉婦聞訊崩潰喊道，「我的眼壓一直都正常啊！為什麼會得青光眼？」衛生福利部基隆醫院公布8大高危險族群，並提供「2不2要」解方緩解病症不適。

基隆醫院眼科主任陳家祿指出，「眼壓」雖是篩檢青光眼的ㄧ項重要指標，但臨床上也發現，有案例眼壓值雖落在標準範圍內，但睫狀體與脈絡膜血管網阻力高於正常人，導致視神經的血液灌流下降，造成視神經損傷、視野缺損，醫學界稱為「正常眼壓性青光眼」。據2015年世界衛生組織WHO統計，全台青光眼患者約有34萬人，其中，約有2成5的患者被診斷為正常眼壓性青光眼。

陳家祿提醒，「正常眼壓性青光眼」初期無明顯的症狀，視力也沒受到影響，但患有低血壓、心血管疾病、血管收縮症候群、高血脂、高度近視、貧血等病症，或有心肌梗塞病史患者，都是「正常眼壓性青光眼」高危險族群，此外，年長者、尤其女性也要多加注意。