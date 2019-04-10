子宮肌瘤 「像大象住在房間裡」

2019-04-10 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



子宮肌瘤是好發於女性的良性腫瘤，三軍總醫院婦產部婦癌科主任王毓淇指出，子宮肌瘤的生成主要是受到雌激素刺激而造成，約20%至25%的育齡女性其實都有子宮肌瘤，相當於每4至5名育齡婦女中，就有1人有子宮肌瘤，是非常高的比例；估計在台灣，每年約有上萬名婦女接受子宮肌瘤手術，因此子宮肌瘤摘除也是最常見的婦科手術。

子宮是平滑的肌肉層，若受到雌激素刺激，就容易增生肌瘤。子宮肌瘤依照生長部位，分為三種類型，第一種是漿膜外型，也就是長在子宮外、向外生長的肌瘤，這類肌瘤因為生長在外面，較容易被摸到，第二種是長在子宮肌肉層的肌瘤，第三種則是長在子宮內的內膜型肌瘤，由於長在肌肉層即內膜的肌瘤，較不容易從皮膚表面觸摸到，若這兩種類型的肌瘤被摸到，代表已經大到某種程度，才能從外面被觸摸。

大部分的子宮肌瘤屬良性的，只有千分之3至千分之7的子宮肌瘤是惡性的，又稱為子宮肉癌；由於子宮肌瘤會受到雌激素多寡而影響大小，有婦女年輕時長了子宮肌瘤，但過了更年期子宮肌瘤就逐漸縮小。

也有些懷孕婦女在懷孕期間接受超音波檢查時，發現子宮內長了肌瘤，但在生產完之後檢查，卻發現子宮肌瘤不見了。王毓淇表示，子宮肌瘤在女性懷孕期間，有三分之一機率會變大，生產過後，如果沒有特別症狀，每年追蹤一次即可。

儘管子宮肌瘤會受到雌激素減少而變小，但也不能因此掉以輕心，認為只要過了更年期，子宮肌瘤就會消失不見。王毓淇就曾收治過一名年近50歲的熟女，因聽信子宮肌瘤「過了更年期就會消失」的訛傳，竟放任自己體內的子宮肌瘤不管，其子宮肌瘤大到讓肚子隆起，讓旁人都以為她懷孕了，之後因太大壓迫到橫隔膜，而造成呼吸有點喘的狀況才來求醫，最後進行手術取出的肌瘤，竟重達3公斤！