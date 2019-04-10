暖冬沒颱風「綠色流星雨」提早爆大量 宜蘭賞螢看這裡

2019-04-10 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



受暖冬氣候影響，今年螢火蟲提早半個月到一個月報到。宜蘭小礁溪一帶已經可以看到非常多螢火蟲，冬山鄉童話村親子生態農場的數量比去年爆增三倍，此外仁山植物園、聖母山莊及武荖坑風景區在天黑之際，也都可以見到「綠色流星雨」平行游移，發出閃閃綠光。

宜蘭小礁溪有河川溪流，生態保持良好，這兩年在居悠谷生態農莊附近都可以看到螢火蟲，交通十分方便，停車步行5分鐘就到。農場主人林松柏義務解說，小礁溪的螢火蟲每年大約都是在4月20日前後到來，今年卻從3月26日就陸續出現，最近幾天都爆大量，每天晚間6點35分現蹤，也比去年提早10分鐘，直到7點20分收工。

林松柏說，螢火蟲可能受到暖冬影響，提前「早熟」現蹤，今年數量比去年多，應該是這兩年都沒有颱風侵襲，螢火蟲爸媽孵育的下一代埋在土裡，沒被颱風大豪雨沖走，成長情況良好，民眾所看到會飛的都是「公螢」，母螢則會停在樹葉，等待公螢來交配，螢火蟲成蟲的生命周期大約在10天而已。

由於螢火蟲怕光，因此小礁溪這一段路的路燈是用紅色的，因為螢火蟲有色盲，不會被紅燈光影響到交配。

童話村親子生態農場幾年前用心孵育「黃緣螢」品種，今年螢火蟲也提早報到，且數量比去年多三倍，輕聲細語進入農場，很容易就可以看到閃閃綠光。老闆娘吳麗珠呼籲民眾賞螢時，不要開車燈、不帶手電筒，手機可以錄影，但不能以閃光燈拍照，強光會把螢火蟲的眼睛弄瞎了，無法尋找另一半交配。

只要有清澈溪流，植被未被農藥等汙染、茂密潮濕，就容易有螢火蟲的生物鏈，所以宜蘭包括仁山植物園、武荖坑溪、大小礁溪、聖母山莊都可以看到螢火蟲，不過遊客必須考量交通的可及性。