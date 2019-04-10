沒想到吧！保溫瓶可以是糖友保存胰島素的好工具

2019-04-10 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



胰島素筆型注射劑拆封後需保存於30℃以下室內，否則易受熱而變質，室外工作的糖尿病人需想方設法保存。糖尿病衛教師提供小撇步——保溫瓶，只要出門前在保溫瓶內丟冰塊或放冰水，維持低溫後倒出再擺入注射劑，能維持低溫半天到一天時間，冬天時還能拿來裝熱水喝，一舉兩得。

很多人知道糖尿病人需每天注射胰島素，但不清楚胰島素必須被好好保存。振興醫院糖尿病衛教師林靜莉解釋，胰島素含有胺基酸，而胺基酸為構成蛋白質的基本單位，若保存溫度過高就會像雞蛋受熱後凝固一樣，胰島素也會變質。

所以，醫院或藥局所存放的未開封胰島素筆型注射劑，必須放置於2℃到8℃的冰箱冷藏，並保存至包裝盒標示的保存期限為止。

林靜莉說，已被患者拆封的注射劑，通常一支300單位，按醫囑每天施打小單位1到4次不等，因開封後胰島素會跟空氣接觸，藥性就會隨時間變差，大多數建議四周內使用完畢，僅少數廠牌的胰島素可延用到六周。

不過，拆封後的胰島素保存依然得注意溫度，應保存於30℃以下的室內或陰涼處。林靜莉說，這對坐辦公室工作的病人不是問題，但對室外工作者而言，在盛夏進行低溫保存並不容易。

儘管市面上販售有胰島素專用保溫袋或保溫盒，雖可控制20℃以下低溫，但不是價格較高，就是體積太大不好拿，而且使用年限有限。

「其實冬天用來裝熱水的保溫瓶，保存效果不錯喔！」林靜莉說，她都會建議室外工作的病人買保溫瓶，先丟入冰塊或冰水，維持瓶內低溫後再把冰塊或水倒掉，最後裝入注射器，依據保溫等級可維持低溫半天到一天時間。

林靜莉提醒，不管是使用胰島素專用保溫袋，或是一般裝水保溫瓶來保存胰島素，出國都不能把保溫袋或保溫瓶拿去託運，因貨艙不會開空調恆溫，恐影響保存溫度，建議病人申請診斷證明，向航空公司說明病情需求需隨身攜帶。