90歲翁尿尿痛卻遇「掛號爆滿」 他用這招順利掛號

2019-04-10 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市90歲王姓老伯，因攝護腺肥大、右側疝氣、消化道潰瘍及高血壓的宿疾，長期有排尿不順的困擾，今年3月病情加劇，出現解尿疼痛狀況，讓他更不敢喝水、害怕上廁所，加上大醫院掛號已滿，病情更加危急，最後在大醫院個管師協助下，聯絡診所開立轉診單，直接轉診大醫院，順利伯伯治療排尿疼痛問題，病情穩定後，再轉診回到診所定期追蹤，成為醫院與社區醫療院所「雁行專案」合作下的受惠者。

為鼓勵醫院、診所建立更具體的跨院、跨層級實質交流合作，健保署北區業務組推出「雁行專案-社區醫療合作推動計畫」，桃園聖保祿醫院也配合實施，透過上下雙向轉診，正慢慢改變民眾就醫的模式，小病不用往大醫院擠。

聖保祿醫院指出，王伯伯行動不便，平時習慣在住家附近內科診所就診，但幾次診療後症狀未改善，反而解尿時更疼痛，內科診所醫師認為王伯伯症狀診所已無法處理，須經醫院的專業儀器檢查確定病因，建議病人到醫院泌尿專科尋求醫治，並推薦至聖保祿醫院泌尿科陳醫師治療。

起初，王伯伯到聖保祿醫院掛號，卻因醫師門診額滿，無法加號，正逢苦惱之際，聖保祿醫院轉診個案管理師得知他困境，主動電聯診所，請醫師開立轉診單，運用聖保祿醫院「雁行專案」，轉診門診就醫不受掛號額滿限制，安排王伯伯順利看醫師門診且協助就醫。