80歲阿公感染肺塵症 中西醫治療咳喘明顯改善

2019-04-10 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林80歲的摩西阿公從事礦工近30年不幸染上塵肺症，40歲時提早退休，但之後只要感冒就喘，咳黃痰嚴重時喘不上氣感覺快憋死了，需住院治療，13年前轉來中國醫藥大學北港附設醫院由內科部長蔡昆道診治，再加中醫部醫師楊淑媚醫師給予中藥治療，阿公目前咳喘明顯改善，生活也更輕鬆自在，他今天特地到院感謝醫師。

蔡昆道說，摩西阿公從年輕起就在礦坑裡工作，直到身邊朋友染上塵肺症，他才了解咳嗽、有痰及呼吸喘促，是長期吸入細微的煤、灰塵沈積在肺部，導致組織纖維化及氣管阻塞才會呼吸困難。

他表示，肺阻塞主要可以分為肺氣腫型、慢性支氣管炎型及混合型等三種型態。致病機轉是因為呼吸道及肺實質，受到有害微粒如抽菸、職場粉塵、化學物質、過敏性慢性支氣管炎及感染等刺激，誘發慢性發炎而導致「不可逆」的呼吸道阻塞疾病。

肺泡也因慢性發炎而喪失回彈力，小呼吸道也引發黏膜腫脹及纖維化造成阻塞，甚至危害生命，目前診斷肺阻塞方式，可透過胸部x光及低劑量電腦斷層，而肺量計檢查則可診斷肺阻塞及評估呼氣氣流受阻嚴重度。

蔡昆道說，肺阻塞治療主要緩解症狀、增加運動耐受性、改善生活品質及健康狀態，治療時依病情選擇吸入支氣管擴張劑，在急性惡化時選擇長、短效或混合型的不同藥物，再加上病人自我管理，戒菸、疫苗接種、肺部復原治療，摩西阿公就是一個很成功例子。

楊淑媚表示，慢性支氣管炎可歸類至「咳嗽」及「喘證」，病先在肺再影響脾腎，後期病則於心，如果長期咳嗽喘促，延醫不治，日久導致肺虛容易反覆感受外邪，若飲食煙酒不控制，病情就會加重。

她提到，患者多見肺脾氣虛、肺腎兩虛，治療重在健脾、補肺、固腎，以固根本，慢性咳嗽中醫常用中藥材有止嗽散，藥材的紫苑、款冬花屬潤肺止咳，三子養親湯則有紫蘇子、白芥子、萊菔子屬溫肺化痰、定喘、消積、寬腸軟便。