消滅C肝 李伯璋：將與牙醫公會合作 器械消毒更完整

2019-04-10 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



肝病防治學術基金會今與 7-ELEVEN 合作《救救肝苦人》「把愛找回來」公益募款活動，透過門市擺放DM、提供民眾捐款管道及每年舉辦門市篩檢等活動，來提高偏鄉地區 B、C 肝炎的追蹤及治療率，從預防到治療全面消滅C肝。衛福部健保署長李伯璋也表示，將跟牙科醫學會與醫師公會等單位合作，請求牙科診所在相關器械消毒時要更完整，以免感染疑慮。

李伯璋表示，民眾得到肝病時一開始常沒症狀，謝謝肝病防治基金會協助篩檢，讓病患早期發現早期治療。而以前C肝治療上採干擾素，患者治療過程較不舒服，使得接受度較低，而現在已有口服藥物，副作用低，對病患來說大都能接受。

李伯璋也說，從今年開始，只要民眾接受檢查實測出C肝病毒時就可立即治療，期待台灣盡早去除C肝。此外，在還沒治療或檢查的潛在患者，可能有感染源，因此傳染給其他人，這塊也是防治計畫中仍得繼續努力方向。