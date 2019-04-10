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登山累癱 他深夜夢遊嚇壞山友

2019-04-10 14:22聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

成人夢遊常見的原因為太過疲憊、壓力大、睡眠障礙等因素造成。聯合報系資料照片
成人夢遊常見的原因為太過疲憊、壓力大、睡眠障礙等因素造成。聯合報系資料照片
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30歲的吳姓男子日前與友人一同去登山，疑似太過疲累，半夜起身痛罵友人，三字經連環炮，友人以為自己做錯事，嚇得瞠目結舌，原以為登山過程不慎惹到朋友，正想自我反省，但過了幾秒後，友人飆罵的內容又不太一樣，才發現是在夢遊。醫師表示，成人夢遊常見的原因為太過疲憊、壓力大、睡眠障礙等因素造成，若僅是單次發生無須擔心，若長期皆有夢遊問題建議盡速就醫。

台北醫學大學附設醫院睡眠中心主任黃守宏表示，夢遊常見於兒童時期，特別是6到12歲的兒童會出現偶發性夢遊現象，12歲以後夢遊就漸漸消失，兒童發生夢遊的原因與大腦發育尚未成熟有關；成年人夢遊背後多帶有原因，常見為壓力過大、太過疲憊、焦慮或是其他心理因素。

造成夢遊的原因是睡眠時大腦並非是同步一起關機，而是分階段關機，當部分大腦仍處於「興奮」狀態時，就可能產生夢遊，大多的夢遊鮮少會直接起身行走，多數是起身坐在床上或是與人自然對話，反覆做同樣動作等。

夢遊與做夢不同，夢遊是發生在「深層睡眠期」、做夢則是發生在「潛層睡眠期」，夢遊發生的時間多在睡著後的「前半夜」，如同剛所言，人類睡著後大腦不會全部一起關機，而是陸續關機，其中一部分仍處於興奮狀態的話，就會出現夢遊現象。

患者出現夢遊症狀時，千萬不要叫醒他，一旦叫醒他，會使他意識混亂，出現焦躁、憤怒等情緒，曾有人因此有攻擊行為，但是當他真的醒來時，會完全忘記稍早自己的行為。若是可以，當家人出現夢遊症狀時，建議直接引導他回床上睡眠，隔天再告訴他發生什麼事情。

黃守宏說，夢遊其實也是睡眠障礙的一種，睡前可以喝一些幫助睡眠的飲品，如熱牛奶，不過，有夜尿問題的民眾則不建議睡前喝任何飲料，可以改洗熱水澡幫助睡眠，另外，也可以在睡前做腹式呼吸，約5到10分鐘，別躺在床上做，建議在客廳等家中地板上做，專心做，別配電視，才能幫助舒緩情緒。成人夢遊若持續很長一段時間且絲毫沒有改善，建議立即就醫。

睡眠患者
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