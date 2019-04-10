好康到！520前預繳汽機車燃料費 抽百萬禮券

2019-04-10 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



麻豆監理站表示，交通部公路總局為了響應環保減碳政策、提高汽機車燃料費徵收率，推出「108年度鼓勵自願提前繳納汽車燃料費」抽獎活動，只要自用汽車或機車車主在108年5月20日前提前繳納（非因申請牌照或車輛異動）108年汽機車燃料費，即可參加抽獎活動！

麻豆監理站站長洪廣誠指出，此次交通部公路局推出的活動獎項分別為特獎郵政禮券3萬元（10名）、頭獎郵政禮券1萬元（50名）及普獎郵政禮券2,000元（100名），總計中獎名額有160名，金額達新臺幣100萬元。

洪廣誠提醒自用汽車或機車所有人，汽機車燃料費於每年7月開徵，因本次活動尚未寄發繳納通知單，且有申辦汽機車燃料費約定轉帳於每年7月31日才扣款，因此，請車主透過多元繳款管道提前繳納，就有參加抽獎機會。

提前繳納汽機車燃料費多元管道有：1.監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/）、監理服務App，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納。2.便利商店（7-11、全家、OK、萊爾富）的多媒體機列印繳款單繳納。3.電話語音轉帳(412-1111、412-6666用戶碼169＃)。4.臨櫃繳納。以上繳費管道皆免收手續費，但辦理線上轉帳繳納，使用信用卡支付者，請依發卡銀行規定負擔手續費，以免影響權益，詳情可上交通部公路總局網站查詢