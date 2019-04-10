獨／除耳念珠菌 世衛公布這12種超級細菌更可怕

2019-04-10 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



美國聯邦疾病防治中心培養的耳念珠菌。美聯社 分享 facebook 近來美國通報587件耳念珠菌感染案例，因近半數感染者在90天內喪生，被美國列為「迫切」的抗藥性威脅之一。根據衛福部疾管署資料，耳念珠菌於2009年在日本首次被發現，台灣歷年來僅有一例55歲輕症個案，在去年發病，該患者因皮膚感染引發蜂窩性組織炎，在門診採檢培養出耳念珠菌，但屬於輕症，僅在門診追蹤，並未住院。

不過，屬於黴菌類的耳念珠菌，其實並不在世界衛生組織公布的超級細菌名單中。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，世衛近年依照抗、耐藥性優先等級，公布了12種「更可怕」的超級細菌，值得關注。尤其是名列第一級「緊急」的三種超級細菌，感染後抗藥性強，可能無藥可醫，一旦感染，致死率相當高。

然而，並不是所有人都可能感染到這些超級細菌，羅一鈞指出，感染超級細菌的高危險區域與族群，其實是在醫院加護病房或身體上有造管的重症病人，例如插了呼吸管、洗腎管、尿管等等，一旦超級細菌附著在管路上，可能就經過身上的造口進入人體，讓原本就已虛弱的重症病人因超級細菌而引發嚴重肺炎、敗血症或器官衰竭死亡，因此醫院必須做好感染管控措施，才能降低超級細菌感染率。

羅一鈞表示，近來美國公布的超級黴菌「耳念珠菌」雖未名列世衛公布的超級細菌名單中，但由於在短期內群聚感染人數多，因此美方發布警示。其實一般人身上或多或少都有附著這些菌種，但只要身體健康，不是患有重症或頻繁進出醫院的高危險群，其實不用過於擔心。

世衛公布的超級細菌名單，雖或多或少有抗藥性，但部分菌種仍有其他藥物可以交互使用治療，名列第二、第三等級的也並完全無藥可醫，例如肺炎鏈球菌有疫苗可以施打預防，流感嗜血桿菌也是在兒童例行的五合一疫苗接種中。此外，公布這些超級細菌名單，主要目的是希望醫藥界可針對難纏的超級細菌，開發疫苗及藥物。

★世衛公布的12種超級細菌優先等級／名單與耐藥性

● 優先級1:緊急

1 鮑氏不動桿菌：碳青黴烯類抗／耐藥

2 綠膿桿菌：碳青黴烯類抗／耐藥

3 腸桿菌科：碳青黴烯類抗／耐藥

● 優先級2:高

4 糞腸球菌：萬古黴素抗／耐藥

5 葡萄球菌：甲氧西林抗／耐藥, 萬古黴素中間體抗／耐藥

6 幽門螺旋桿菌：克拉黴素抗／耐藥

7 彎曲桿菌： 福奎諾酮類抗／耐藥

8 沙門氏菌： 福奎諾酮類抗／耐藥

9 淋病奈瑟氏菌：頭孢菌素抗／耐藥，福奎諾酮類抗／耐藥

● 優先級3: 中等

10 肺炎鏈球菌： 青黴素不敏感

11 流感嗜血桿菌：氨苄青黴素抗／耐藥

12 志賀氏桿菌：福奎諾酮類抗／耐藥