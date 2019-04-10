觀測黑洞功臣陳明堂：以前被說好瘋狂 現在說好厲害

2019-04-10 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



格陵蘭望遠鏡計畫執行負責人、中研院天文所研究員陳明堂表示，過去他們都被笑太瘋狂，現在都說他們好厲害。圖／取自中研院「研之有物」網站 分享 facebook 全球首張黑洞照片今晚曝光，能拍到這張照片，中央研究院天文及天文物理研究所2011年起與哈佛大學天文團隊合作架設的格陵蘭望遠鏡是功臣之一。格陵蘭望遠鏡計畫執行負責人、中研院天文所研究員陳明堂表示，過去他們都被笑太瘋狂，現在都說他們好厲害。

陳明堂也在中研院「研之有物」網站表示，格陵蘭望遠鏡下一步計畫，是將望遠鏡從圖勒搬到峰頂站台基地，因為圖勒接近海平面，由於大氣透明度限制，只能做某些頻段的觀測，無法達到極佳解析度，如果要取得品質更好影像，須移到非常適合次毫米波段觀測的峰頂。團隊尚在尋找經費、人力，希望在 2021 年到達峰頂，讓台灣登上觀測黑洞的更高位置。

理論模擬不同角度的黑洞剪影。圖／卜宏毅提供 分享 facebook

陳明堂在「研之有物」回顧架設格陵蘭望遠鏡的過程。他說，美國國科會2009年將不再使用的 阿塔卡瑪毫米波與次毫米波陣列（ALMA）望遠鏡原型機釋出，公開徵求科學家提案。中研院和哈佛合作「觀測黑洞」的提案獲得接受，順利取得了這台望遠鏡。

他說，想要用望遠鏡看到黑洞，需要極佳的解析度，因此技術門檻很高。第一，必須要有將近地球那麼大的望遠鏡；第二，望遠鏡接收的頻率，必須是頻率很高的電波。而高頻率的毫米波、次毫米波天文儀器，直到過去十幾年，技術才成熟。正因要接收的電波頻率很高，必須擺在非常乾燥的高山，因為山上大氣透明度比較好，才比較能看清楚天象。

在這些考量下，他們決定在格陵蘭架設望遠鏡。因為這個新地點，必須距離夏威夷和智利原有的兩組望遠鏡夠遠，又要在乾燥的高山，又要考慮交通、基礎設施。在排除不具符合條件高山的紐西蘭，以及沒可用基礎設施的阿拉斯加後，決定了格陵蘭。

「我們在 Google 一查，才發現格陵蘭有大氣觀測站，還是美國國家科學基金會在運作。」陳明堂說，雙方迅速談成合作。中研院原本就在夏威夷有 SMA 望遠鏡，又參與智利 ALMA 望遠鏡的建造，掌握世界上很少數的次毫米波望遠鏡，再加上格陵蘭新的望遠鏡，三台望遠鏡就形成一個大三角形，讓中研院站在全球黑洞觀測的主導地位。

陳明堂表示，最初打算去格陵蘭，許多人回應：「你們太瘋狂了！為什麼要花這種錢？又不會成功。」但經他們一路努力，包括在 2012年來新墨西哥州小鎮，這裡擁有知名的甚大望遠鏡 （VLA），也是電影《接觸未來》的場景測試，格陵蘭望遠鏡在2018年與智利的 ALMA 連上線，一直到現在的成果，陳明堂笑說：「本來說我們 crazy 的人，現在都說我們好厲害！」