台鐵去年誤點王出爐！ 4703車次準點率僅51.5%

2019-04-10 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



立委今天公布台鐵去年前十大準點率最低的車次，誤點王是菁桐往返八堵的4703車次，準點率僅51.5%，原因是宜蘭線慢行、單線列車交會延誤、待避對號列車。第二名是潮州往返枋寮的3531車次，準點率56.2%，第三名是蘇澳往返樹林的4197車次，準點率57.3%。台鐵局長張政源表示，將持續改善。

立委林俊憲今天在立法院交通委員會表示，台鐵準點率每年都九成以上，其實只是好聽而已，如果準點率都九成，怎麼還有人一直抱怨誤點，台鐵應公布個別列車準點率，提供乘客參考。

林俊憲出示資料，準點率最低的是菁桐往返八堵的4703車次，準點率51.5%，第二名是潮州往返枋寮的3531車次，準點率56.2%，第三名是蘇澳往返樹林的4197車次，準點率57.3%。第四名是基隆往返新竹的1241車次，準點率59.7%。第五名是新左營往返台東的327車次，準點率60.5%。

第六名是潮州往返彰化的168車次，準點率61.4%。第七名是蘇澳往返鶯歌的4191車次，準點率63.8%。第八名是枋寮往返潮州的3534車次，準點率64.1%。第九名是台東往返枋寮的3672車次，準點率64.9%。第十名是苗栗往返蘇澳的4148車次，準點率66.3%。