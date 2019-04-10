鼻中膈彎曲影響呼吸 墊上耳軟骨改善惱人問題

2019-04-10 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投50歲藍姓婦女飽受鼻塞困擾，只能用口呼吸，睡眠品質相當差，導致隔天的生活大受影響，雖然有服藥，但都未能改善鼻塞狀況。衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師查出，藍姓女病患鼻中隔彎曲，其鼻內部結構扭曲而影響呼吸功能，醫師安排「功能性鼻中隔鼻成形手術」後，不僅呼吸順暢，也改善了原本的馬鞍鼻，自信風采增添不少。

耳鼻喉科醫師賴文森醫師表示，鼻中隔彎曲可能會導致鼻塞、流鼻血、鼻竇炎、頭痛等症狀，一般會先使用藥物治療改善症狀，若無法緩解，可以考慮施行鼻中隔手術。

如果患者合併有鼻部外觀變形的問題，則必須進行「鼻中隔鼻成形術」，這是將鼻部內、外結構重建的「功能性手術」。患者因為先天或外力撞擊等因素導致鼻子變形、鼻塞，進而影響呼吸功能。在重建完鼻子內部的支撐結構後，除了矯正原本阻塞彎曲的鼻道，使呼吸恢復暢通，改善生活品質，也修飾了鼻部外型，讓患者達到美觀效果。