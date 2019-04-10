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重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

慢跑族當心！腳跟劇痛 小心足底筋膜炎上身

2019-04-10 12:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

44歲蘇先生愛好慢跑運動，是馬拉松常客，但最近幾個月卻因為右側腳跟常出現撕裂般的疼痛而放棄比賽，因為自己是職能治療師，所以會做些舒緩的動作，但總是效果短暫。門診檢查後發現步態沒有明顯異常，肌力與感覺都沒有特別改變，再看平日穿的鞋子，發現鞋底內側與前側磨損較明顯，足部X光顯示並無出現任何骨折現象，可是足弓較為塌陷，並在後脛肌的骨接點與足底跟骨處有壓痛的狀況。

蘇先生到醫院求診，進一步使用高解析度骨骼超音波，發現蘇先生右側的足底筋膜雖然沒有急性發炎狀況，但筋膜明顯增厚，並發現組織退化的情形，後脛肌也發炎腫脹。經過與病人討論改善的治療方案後，使用體外震波搭配復健儀器，並以肌內效貼布貼紮足弓，再提醒回家如何拉筋與訓練肌肉的方式，三周治療過後，雖不敢馬上挑戰全馬，但平常跑步與工作已無大礙。

高雄市小港醫院復健專科醫師蘇烱輝指出，正常人的足部由22塊骨頭、33個關節組成，在這些骨頭間有相當多的韌帶緊緊相繫，就像鋼索綁住梁柱一般，穩定足部的結構。其中足弓便是特別維持穩定與吸收走路衝擊力道的結構。足底跟前有著像是超級彈簧的足底筋膜，連接跟骨與趾骨，是天生的避震器。

蘇烱輝表示，假如支撐足弓的脛後肌腱失去了支持力道，而使得足弓塌陷造成扁平足，或是因為先天性肌肉萎縮症病患產生高弓足而讓關節變形，還是常跑馬拉松、久站或是穿高跟鞋逛街等等，這都會使得足底筋膜受到過度的牽拉與傷害，產生退化性變化甚至發炎鈣化而引起疼痛，久之便形成足底筋膜炎。

蘇烱輝說，當足底筋膜因為種種原因而受傷的時候，便會失去原有的彈性，減少避震的能力。所以有人一早下床的當下，足底的筋膜無法承受突如其來的張力，因而產生疼痛。

改善足底筋膜炎的治療方案後，包括使用體外震波搭配復健儀器、以肌內效貼布貼紮足弓，...
改善足底筋膜炎的治療方案後，包括使用體外震波搭配復健儀器、以肌內效貼布貼紮足弓，以及拉筋與訓練肌肉的方式。記者徐如宜／攝影
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小港醫院復健專科醫師蘇烱輝示範以肌內效貼布貼紮足弓。記者徐如宜／攝影
小港醫院復健專科醫師蘇烱輝示範以肌內效貼布貼紮足弓。記者徐如宜／攝影
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