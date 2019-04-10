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教改25年 學者：教改販子遊走教部立院暗地串連

2019-04-10 11:47聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

今天適逢410教改25周年，國教行動聯盟上午舉行「410教改25周年檢討」記者會。東吳大學前校長劉源俊表示，針對教改，過幾年就會換一批學者專家以新一代的學生當白老鼠做實驗，更有些「教改販子」遊走教育部與立法院之間，暗地串連，推波助瀾，幾乎每次改革都弄得民怨載道，而學生的競爭力每況愈下。即將上路的十二年國教，推行過程曲折詭譎，充滿政治考量，新課綱即將推行，教科書到現在還未搞定。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀表示，25年了，教改問題越改越多，沒有教材就強行上路的新課綱、沒有鑑別度的大考命題，同分太多面臨篩選難題的申請入學，都正在製造新民怨，但已經造成嚴重後果，要求檢討、轉變。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，推動了多項教育措施，包括廣設高中大學、建構式數學、國中畢業生自願就學方案、九年一貫課程、開放教科書市場、開放師資培育、多元入學方案、綜合高中、十二年國教等，但這些措施固然讓教學現場更為多元，體罰大幅減少，學生的自由度增加，教師的自主性提高，但教改25年來，頭痛醫頭腳痛醫腳的錯誤不斷重演，始終沒有對症下藥。

王立昇說，依據教育部的統計資料，106學年度大學（包括四技）退學/休學（退／休）學生人數高達約14萬人，占全部大學生人數的15%，也就是說，差不多6名大學生中就有一名「退／休」。相較於83學年度的4.7%，大學生退／休比率增長超過了三倍，質疑台灣教育怎麼了？

教育部長潘文忠今天出席教委會會前受訪時表示，25年前各界關心台灣教育發展，希望朝向學生主體學習方向，對政府提供各項建議，這些年來也確實看到教育上的發展和進步。但因為少子女化，近年有相當多的青年有機會進到大學接受教育，也因為普及的狀況下，年輕學子進入大學後，發現跟自己的志趣未相符合，有25%學生發現不喜歡自己選擇的科系。

潘文忠說，教育部為協助學生，特修正學位授予法，讓學生有更多跨域學習的機會；為扶助弱勢學生，教育部在高教深耕計畫，也有很多經濟扶助措施，讓經濟困難的孩子能更放心參與學習。

東吳大學名譽教授劉源俊說，「108課綱」即將推行，教科書到現在還未搞定，至於20...
東吳大學名譽教授劉源俊說，「108課綱」即將推行，教科書到現在還未搞定，至於2022年的大學入學方式，尚在各方角力爭論中。記者曾學仁／攝影
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教育部大學生潘文忠
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