巴金森氏病人也可能很年輕 醫師觀察病人多這種個性

2019-04-10 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



巴金森氏病並非老年人才有的疾病，台大醫院統計資料顯示，在所有病人當中，約有10至15%的病人年紀小於40歲。醫師表示，及早發現與治療，就有機會維持正常生活功能；當靜止不動時手會顫動，穿衣時感到單側肩膀、手肘、手腕無力，走路姿勢駝背前傾，突然變成少眨眼、笑不出來、表情木訥的「面具臉」，就要警覺可能罹病。

巴金森氏病日將屆，台大醫院巴金森症暨動作障礙中心、台灣巴金森之友協會合作進行衛教宣導。台大醫院神經部主任吳瑞美說，大腦中的多巴胺系統管理自主性動作，一旦多巴胺系統發生退化，就沒辦法隨心所欲地舉手頭足、擠眉弄眼、寫字縫紉、走路運動等，症狀往往從單側開始漸漸影響到雙側，同時會隨著退化程度越來越嚴重，這就是巴金森氏病。

不過，如果足夠早期發現罹病、及早進行治療，就有機會維持正常的活動功能，特別是年輕人更有機會。吳瑞美說，巴金森氏病的早期症狀除了廣為人知的手顫動，還包括單側肩膀、手肘、手腕、關節痠痛無力，像是超脫衣服時無力、動作越來越慢；走路時難以如同過去抬頭挺胸，頭向前傾、駝背、走路用腳尖走等；許多身旁親近的人會發現，患者漸漸變得面無表情、木訥或嚴肅、少眨眼或少微笑等。約有5%的患者有家族史，應特別警覺是否出現上述徵兆。