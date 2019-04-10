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台鐵第四代票務系統 擬四月底開放查詢全線餘票

2019-04-10 10:47聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台鐵第四代票務系統昨天全面上路，但外界發現系統仍不穩定，尤其西部幹線無法查詢剩餘座位票，十分不便利。台鐵局長張政源說，預計4月底開放西部幹線餘票查詢功能。

立法院交通委員會今天邀請交通部報告台鐵第四代票務系統、台鐵高鐵軌道安全及監理、場站安全辦理情形。立委李昆澤說，台鐵第四代售票系統正式上線，最重要是要解決東部一票難求的現象。但測試發現系統穩定性仍不足，東部幹線剩餘座位查詢幾分鐘內分別查詢結果都不一樣，「一下有位置、一下沒位置」，且電腦版系統只有東部幹線餘票查詢功能、沒有西部幹線，App則都沒有此項功能。

交通部長林佳龍說，系統開放前有做各種壓力測試，並廣邀各種意見團體協助改善，將要求盡快開放全線餘票查詢功能。台鐵局長張政源說，西部幹線站點比較複雜，預計4月底開放。

李昆澤說，第四代售票系統加入防機器人、防駭客機制，雖有必要性，但有時候反而擋到一般使用者，比如查詢餘票要通過驗證機制，但圖片難以辨識或是語音根本聽不懂，尤其對視力不好或年長者而言，複雜又不便民。張政源說，辨識以圖片為主，若有難以辨識的情況會要求改進。

台鐵今年花費9億5600萬元，採購472台新型自動售票機。台鐵運務處營業科長王文謙說，新型售票機多了退票、電子票證加值、行動支付功能。

立委葉宜津說，高鐵售票機十年前就有電子票證功能，可用信用卡刷卡買票及行動支付，相較台鐵新型售票機只有退票功能是新的，只多了一個功能，腳步太慢。且退票、購票時只能找零錢，不會辨識紙鈔，沒有進步。台鐵售票機雖有防盜功能，但也曾被盜領600多萬，新型售票機應針對這塊防範。

張政源說，新型售票機有防盜功能，但也會再加強要求廠商把功能做更好，若再發生盜領事件，將從合約檢討廠商有無責任，也會檢視內部人員責任，兩周內會說明若再發生盜領情事未來如何咎責。

台鐵第四代票務系統昨天全面上路。圖／翻攝自台鐵網站
台鐵第四代票務系統昨天全面上路。圖／翻攝自台鐵網站
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