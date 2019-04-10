玉山杜鵑布滿塔塔加 6年一次大爆發賞花正此時

2019-04-10 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



同樣受到暖冬好天氣的影響，玉山國家公園管理處委託學界執行為期3年的植物物候監測，發現去年底玉山杜鵑開出不少花苞，同時受到雨量及雪況的減少，山友最期待的高山杜鵑，正逢5、6年1次的大盛開，並從已在塔塔加鞍部開始盛開，4月下旬到5月下旬，將依不同海拔往上延伸，屆時大家可以往玉山東峰及圓峰途中，都可以欣賞到著名的玉山杜鵑花況。

玉山國家公園管理處指出，委託中興大學森林系研究團隊，透過3年期縮時攝影記錄，發現園區內從海拔2600公尺的塔塔加，到3900公尺的玉山主峰，都可見玉山杜鵑，開花時序尤其受到溫度變化影響；推測玉山杜鵑的花芽可能具有休眠性，在冬季低溫時進入休眠，直到接近春季時氣溫上升後，才會恢復生長隨後開花。

副處長林文和指出，全球暖化及劇烈的天氣變化對植物繁殖不利，過去就有每5年大爆發的預估，但先前研究人員就發現玉山杜鵑的花苞數量增多，但今年初未受到大雨及雪況的拍落，果然日前先從中海拔的塔塔加開始大盛開，未來會沿著海拔上升而陸續開花，同時會延長生長季與開花時間。