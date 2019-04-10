上班突然鼻過敏 中醫師傳授恢復戰力妙招

2019-04-10 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



對過敏性鼻炎患者而言，上班到一半突然鼻子、眼睛無處不癢，鼻塞讓腦袋無法運作，尤其有重要的會議或行程不能請假回家休息，過敏發作就是一場大惡夢。

開業中醫師胡心瀕表示，過敏性鼻炎患者還是應該先知道自己對什麼東西過敏，才可以有效緩解症狀。如是因為溫差或室內灰塵過多，造成過敏，建議不要鐵齒硬撐，應馬上戴口罩，阻絕過敏原，多數人會感受到症狀大大改善。

頻繁進出冷氣房導致溫差過大，鼻黏膜血忽緊縮忽擴張，容易出現鼻過敏症狀，特別是從辦公室走到戶外最容易鼻塞、流鼻水。

胡心瀕也建議，民眾可以按壓眉毛內側最靠近鼻子的「攢竹穴」、鼻翼外緣，眼珠中心點直下的法令紋處的「迎香穴」、後腦勺後枕部兩側入髮際一寸凹陷的「風池穴」、手背虎口處的「合谷穴」，除按摩穴位外，也可以在這些穴位上貼磁力貼或一平方公分的中藥貼布，達到類似針灸效果。

拿著馬克杯裝點熱開水，利用熱水蒸氣蒸一下鼻子，讓吸進去的空氣變溫暖，就可以改善對溫差敏感的鼻子過敏，只是這個辦法並不適用因塵蟎或灰塵過敏者。胡心瀕坦言，這些方法只適用輕微症狀，若嚴重過敏仍需要靠藥物緩解。