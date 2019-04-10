花蓮連三震！06：57規模4.9地震

2019-04-10 07:13 聯合新聞網 綜合報導



今年早上再發生一起地震，根據中央氣象局資料顯示，早上6時57分花蓮東部海域發生規模4.9地震，深度24.8公里，各地最大震度，花蓮4級、宜蘭3級、新北3級。

花蓮從昨天深夜11時13分、今天凌晨4時24分，接連發生芮氏規模5.0和4.7地震，目前暫無災情傳出，但已讓許多花蓮人心驚膽顫。

花蓮地區從昨夜至今晨，接連發生三起強震。 圖／擷取自中央氣象局網站 分享 facebook